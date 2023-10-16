Министр обороны РФ двумя словами описал обстановку на СВО

Как заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, обстановка в зоне СВО выглядит уверенно и устойчиво «В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно.
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