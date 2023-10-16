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Министр обороны РФ двумя словами описал обстановку на СВО

Министр обороны РФ двумя словами описал обстановку на СВО

Как заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, обстановка в зоне СВО выглядит уверенно и устойчиво «В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно.

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