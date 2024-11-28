Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Согнутые «Железные мечи»: Израиль запросил мира в Ливане

Согнутые «Железные мечи»: Израиль запросил мира в Ливане

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ То, о чём предупреждали большевики здравомыслящие эксперты – свершилось. Израиль не потянул два фронта развязанной войны, намертво завязнув в руинах Сектора Газа, из южного Ливана же вынужден просто бежать.

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