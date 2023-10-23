Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра им Логинова

Комплекс обеспечивает комфортные условия для пациентов За два месяца работы нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова обратилось почти 90 тысяч человек, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.