Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра им Логинова

Комплекс обеспечивает комфортные условия для пациентов За два месяца работы нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова обратилось почти 90 тысяч человек, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
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