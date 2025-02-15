Глава Бразилии пообещал ответить США взаимностью в случае введения пошлин

Бразилия будет руководствоваться принципом взаимности, если президент США Дональд Трамп повысит импортные пошлины для этой страны, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, 14 февраля сообщает Prensa Latina.
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