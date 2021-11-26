Происшествия

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В Тюменской области местный житель осужден за истязание малолетнего племянника

Собранные следователями следственного управления СК России по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 38 –летнего мужчины.

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