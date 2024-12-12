9 лучших и 1 худший сериал 2024 года

Крики о том, что индустрия развлечений сдувается, оказались преувеличенными Fallout, фото: кадр из киносериалаЛучший сериал года: «Фоллаут»Ядерный постапокалипсис нашей мечты — веселый, шизанутый, наивный и кровожадный одновременно.