9 лучших и 1 худший сериал 2024 года

Крики о том, что индустрия развлечений сдувается, оказались преувеличенными Fallout, фото: кадр из киносериалаЛучший сериал года: «Фоллаут»Ядерный постапокалипсис нашей мечты — веселый, шизанутый, наивный и кровожадный одновременно.
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