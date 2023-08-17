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Вратарь «Крыльев» Фролов о Fan ID: «Время сейчас сложное. Значит, закон надо выполнять. Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение»

Вратарь «Крыльев» Фролов о Fan ID: «Время сейчас сложное. Значит, закон надо выполнять. Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение»

– Fan ID – зло? – Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение. Но есть закон, и ничего не поделать.

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