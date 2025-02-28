Экс-советник Залужного назвал ошибкой аресты боевых генералов ВСУ

Январские аресты боевых генералов ВСУ, проваливших оборону в Харьковской области в мае 2014 года, были ошибкой, заявил бывший советник экс-главкома украинской армии Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров 28 февраля изданию «Телеграф».
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