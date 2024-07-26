Актрисе Сандре Буллок исполнилось 60 лет

Американская актриса Сандра Буллок родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния. Ее мать, немка Хельга Мейер, была оперной певицей, а отец, американец Джон Буллок, работал преподавателем вокала.
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