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Дипломат Тарабрин: ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боях в Донбассе

Дипломат Тарабрин: ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боях в Донбассе

Ряд государств, входящих в Североатлантический альянс, негласно поддерживают действия киевской стороны по вербовке иностранцев для участия в боях на территории Донбасса.

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