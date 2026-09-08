ИА Регнум
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ИА Регнум

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Метеоролог Позднякова: в ночь на 9 сентября температура может понижаться до +1

Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной на этой неделе, однако заморозков ждать не стоит. Об этом во вторник, 8 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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