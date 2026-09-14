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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область стала лидером УрФО по уровню безработицы

Свердловская область стала лидером УрФО по уровню безработицы

За год уровень безработицы в Свердловской области вырос на 1,2 процентного пункта. Трудоустройство у жителей региона занимает в среднем 5,7 месяца.

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