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Лукаку хочет остаться в «Интере». «Нерадзурри» пока не видят оснований для переговоров с «Челси»

Будущее форварда Ромелу Лукаку будет зависеть от его игры за «Интер» до лета. По сведениям Corriere dello Sport, бельгиец, арендованный у «Челси», хотел бы остаться в итальянской команде.

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