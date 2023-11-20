Иностранные наемники ВСУ устроили кровавую бойню в Киеве

«Страна.ua»: иностранные наемники ВСУ устроили поножовщину в Киеве Александр ГРИШИН Хочется просто пожелать большего числа подобных дружеских объятий этому сброду Фото: REUTERS Прямо даже и не знаешь, как реагировать на такую историю.
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