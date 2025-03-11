Рубио: поставки оружия Украине зависят от переговоров в Саудовской Аравии

Возобновление военных поставок Украине может быть рассмотрено, если американская делегация останется довольна итогами встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам по пути в Саудовскую Аравию 11 марта.
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