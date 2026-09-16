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Курские новости

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Курск, Северо-Западный микрорайон, внештатное отключение электроснабжения

Курск, Северо-Западный микрорайон, внештатное отключение электроснабжения

Без света остались несколько многоквартирных домов Северо-Западного микрорайона Курска, аварийные бригады уже на месте, подача электроэнергии будет восстановлена к 19:30.

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