Джабаров считает, что «эпоха Зеленского» постепенно проходит

Президент Украины Владимир Зеленский готов хвататься за любую возможность, лишь бы удержать свое шаткое положение, даже выслушать некий план бывшего президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинского конфликта, при этом его эпоха постепенно проходит.