"Миннесота", за которую играет Капризов, отправила в отставку тренера Эвасона

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", за которую играет россиянин Кирилл Капризов, сообщила на официальном сайте о том, что главный тренер команды Дин Эвасон отправлен в отставку.
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