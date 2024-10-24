Средняя пенсия в 2025 году составит 24 тысячи рублей

С января следующего года пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, средняя пенсия составит около 24 тысяч рублей, сказал глава Минфина Антон Силуанов, представляя проект федерального бюджета на 2025-2027 годы на пленарном заседании Госдумы 24 октября.