Во всём мире золото дорожает, а у нас дешевеет. В чем дело?

Сейчас на рынке золота складывается необычная ситуация, подобной которой не припомнят даже историки: в то время как на всех мировых рынках цена на золото растет, в России стоимость этого «низкокачественного металла» падает.
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