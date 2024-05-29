Инструктор «Пиночет»: при выборе позывного лучше избегать иностранных слов

При выборе позывного для военнослужащего рекомендуется избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы облегчить радиообмен, сообщил РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».