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Инструктор «Пиночет»: при выборе позывного лучше избегать иностранных слов

Инструктор «Пиночет»: при выборе позывного лучше избегать иностранных слов

При выборе позывного для военнослужащего рекомендуется избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы облегчить радиообмен, сообщил РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

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