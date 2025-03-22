Проклятия вместо оваций: умер самый известный предатель КГБ На 87-м году жизни в Великобритании умер главный перебежчик времён холодной войны — Олег Гордиевский.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Сдох!
Ответить
16 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Проклятия вместо оваций: умер самый известный предатель КГБ На 87-м году жизни в Великобритании умер главный перебежчик времён холодной войны — Олег Гордиевский.
Свежие комментарии