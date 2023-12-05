В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря

Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
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