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Русская весна

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В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря

В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря

Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

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