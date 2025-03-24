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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сехудо встретился с Трампом: «Моя реальность лучше, чем мечта!»

Сехудо встретился с Трампом: «Моя реальность лучше, чем мечта!»

«Потрясающе наверстать упущенное с президентом Дональдом Трампом на чемпионате NCAA по борьбе. Могу честно сказать, что моя реальность лучше, чем мечта! Сделаем Америку великой снова», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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