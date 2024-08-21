Суд в Екатеринбурге арестовал мигранта, домогавшегося школьниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа, ФедералПресс. Верх-Исетский суд Екатеринбурга поместил под стражу Медета Эгембердиева, который 19 августа приставал к несовершеннолетним девочкам на остановке и был задержан прохожими.
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