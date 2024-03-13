На Марсе обнаружен новый гигантский вулкан

На 55-й Конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC), которая проходила в Вудлендсе (Техас), учёные сообщили об открытии на Марсе гигантского вулкана и возможного слоя ледникового льда в восточной части марсианской вулканической провинции Тарсис (Tharsis), недалеко от экватора планеты.