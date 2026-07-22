Россиянам назвали самые полезные летние завтраки

Самый полезный летний завтрак — это легкие и сбалансированные блюда, которые не перегружают пищеварение в жару, но при этом дают белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.