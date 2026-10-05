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Царьград

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В Богородском округе при пожаре погибли женщина и годовалый ребёнок

В Богородском округе при пожаре погибли женщина и годовалый ребёнок

Пожар в садовом доме на территории СНТ «Станкоагрегат» в посёлке имени Воровского унёс жизни женщины 1985 года рождения и ребёнка 2023 года рождения.

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