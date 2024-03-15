Более 50 человек в Анголе скончались после «проверки на колдовство»

В Анголе в результате «проверки на колдовство» скончались более 50 человек. Как рассказала член местного совета Лузия Филемоне, людям дали выпить специальную жидкость на основе трав, написало издание The Guardian Nigeria.
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