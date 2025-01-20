Тревел-блогеры расскажут читателям об уральских металлургах

Тревел-блогеры посетили Магнитку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске побывали тревел-блогеры, поделившиеся на своих медиа-ресурсах впечатлениями о городе и комбинате.