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#EvelinaFashionSchool представляет новый онлайн мастер-класс Эвелины Хромченко «Модный сезон осень-зима 2021-2022»

#EvelinaFashionSchool представляет новый онлайн мастер-класс Эвелины Хромченко «Модный сезон осень-зима 2021-2022»

Теперь у вас есть уникальная возможность посмотреть в удобном вам режиме онлайн мастер-класс Эвелины Хромченко «Модный сезон осень-зима 2021-2022»: это самый подробный анализ более чем 250 трендов нового сезона! Эксперт моды поможет вам навести идеальный порядок в шкафу, составить супер экономичный список актуальных обновок и освежить гардероб с минимальными материальными потерями.

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