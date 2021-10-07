EvelinaFashionSchool представляет новый онлайн мастер-класс Эвелины Хромченко «Модный сезон осень-зима 2021-2022»

Теперь у вас есть уникальная возможность посмотреть в удобном вам режиме онлайн мастер-класс Эвелины Хромченко «Модный сезон осень-зима 2021-2022»: это самый подробный анализ более чем 250 трендов нового сезона! Эксперт моды поможет вам навести идеальный порядок в шкафу, составить супер экономичный список актуальных обновок и освежить гардероб с минимальными материальными потерями.