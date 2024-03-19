Бывший эсэсовец Хунка получил почетный знак на Украине

Скриншот видео На Украине Тернопольский облсовет наградил почетным знаком бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), который посетил парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
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