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Врач Лебедева порекомендовала пережевывать пищу для предотвращения рака

Врач Лебедева порекомендовала пережевывать пищу для предотвращения рака

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала в Telegram простой способ предотвратить рак. По ее словам, для этого следует тщательно пережевывать пищу – крупные волокна не перевариваются в желудке и попадают в толстый кишечник.

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