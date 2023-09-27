Врач Лебедева порекомендовала пережевывать пищу для предотвращения рака

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала в Telegram простой способ предотвратить рак. По ее словам, для этого следует тщательно пережевывать пищу – крупные волокна не перевариваются в желудке и попадают в толстый кишечник.
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