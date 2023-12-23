Источник в МИД: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче

Постановочный характер истории с украинским городом Буча подтверждается бездействием международных организаций, которые должны пристально следить за ситуацией в регионе, заявил источник РИА Новости источник в российском МИД.
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