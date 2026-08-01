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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валов о работе с Бенуа Ришо: «Он ничего не меняет, как поставил – так и остается. Сначала неудобно, но триста раз сделаешь и все начинает накатываться»

Российский фигурист Артем Валов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Марией Фефеловой, рассказал о новых программах.

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