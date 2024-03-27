В заброшенном автосалоне остались десятки машин разных марок (видео)

В Сети получает все большее распространение очередное видео о заброшенном дилерском шоу-руме. В один из подобных «визитов в прошлое» мы рассказывали об автосалоне в Германии, где пылятся Lada и Kia, нынешний же репортаж – из Франции, где обнаружился богом забытый салон Peugeot.