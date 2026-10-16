going up a bit E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! dr_mr i assume TSLA done its job besides ES1! SPY was relatively stronger yesterday led by e-commerce XLV Healthcare +1.
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