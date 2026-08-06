В Иркутске полицейские присоединились ко Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с активистами Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» провели спортивно-просветительское мероприятие в детском оздоровительном лагере «Ласточка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии