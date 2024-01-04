В Челябинской области продлили ограничение движения по М-5

В Челябинской области продлены ограничения движения по М-5 в сторону Башкирии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, введенные ранее ограничения будут действовать до 12 часов 4 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии