© Пресс-служба Аллы ФилинойПевица Нюша (Nyusha) 23 октября выпустит композицию и клип «Путь героя» на первую песню после решения вернуть имя Анна, данное ей при рождении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В медучреждениях ...
- Генерал-майор Лип...
- ЮШ Осужденный на 10 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым