Умер капитан-координатор праздника «Алые паруса» Сергей Тимошков

Ему было 65 лет В Петербурге на 66-ом году жизни скончался Сергей Тимошков, капитан-координатор праздника выпускников «Алые паруса», капитан дальнего плавания, мастер спорта международного класса по парусному спорту, мастер спорта по буерному спорту, капитан парусника «МИР».
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