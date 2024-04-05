Умер капитан-координатор праздника «Алые паруса» Сергей Тимошков

Ему было 65 лет В Петербурге на 66-ом году жизни скончался Сергей Тимошков, капитан-координатор праздника выпускников «Алые паруса», капитан дальнего плавания, мастер спорта международного класса по парусному спорту, мастер спорта по буерному спорту, капитан парусника «МИР».