FT: Группа Raiffeisen внезапно приостановила продажу подразделений в России

Raiffeisen Bank отказался продавать свой бизнес в РоссииГазета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники утверждает, что банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила не продавать свои подразделения в России.
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