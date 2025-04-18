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FT: Группа Raiffeisen внезапно приостановила продажу подразделений в России

FT: Группа Raiffeisen внезапно приостановила продажу подразделений в России

Raiffeisen Bank отказался продавать свой бизнес в РоссииГазета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники утверждает, что банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила не продавать свои подразделения в России.

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