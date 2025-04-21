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Сотни дронов и ракет полетели на Украина: Огненное возмездие за нарушенное перемирие

Сотни дронов и ракет полетели на Украина: Огненное возмездие за нарушенное перемирие

Сотни дронов и ракет полетели на Украина: Огненное возмездие за нарушенное перемирие Юлия СоколоваВ ночь на 21 апреля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли по территории Украины масштабный комбинированный удар, ставший ответом на грубое нарушение перемирия, объявленного по инициативе Владимира Путина 19 апреля.

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