Land Rover Discovery отметил 35-летие: спецверсия и модернизация[{"type":"text-block","attr":{},"content":"После дебюта нового Дефендера внедорожник Land Rover Discovery оказался бедным родственником в его тени.
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