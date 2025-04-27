Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми

www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал материал издания The New York Times с предложением вернуть киевскому режиму утраченные территории.
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