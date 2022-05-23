Космический корабль Starliner вернется на Землю 25 мая

Возвращение на родную планету запланировано спустя пять дней после стыковки с Международной космической станцией (МКС), сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Возвращение на родную планету запланировано спустя пять дней после стыковки с Международной космической станцией (МКС), сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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