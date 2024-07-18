Конгрессмен Джордан считает, что Трампа плохо охраняли из-за саммита НАТО

Секретная служба США не справилась с достойным обеспечением безопасности экс-президента Дональда Трампа из-за ограниченных ресурсов, так как большое внимание уделялось безопасности саммита НАТО в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии