Согласно опросу, ВЦИОМ, проведенному 6 июля 2024 года, мнения россиян о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) разделились.
Поддерживают ли россияне развитие туризма в заповедных местах? Мнения разделились
Комментарии
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АК
Александр Карпенко
Заповедники! Пишу о них… они созданы для сохранения естественных экосистем, для будущих поколений. Вопрос- сложный. Отдельные части могут быть посещаемы. Нужна правовая процедура и контроль. Но, есть и предельные нагрузки воздействия, после чего, наступает деградация экосистем. Поскольку, тут также возникает тема денег- контроль и юр. процедуры не эффективны. Сначала, потребуется тур. инфраструктура, а затем, окупаемость вложений. Обычно, контроль затруднен. Всегда, выигрывает тема «окупаемости вложений». Выходом ‘, может быть, создание новых национальных парков-благо, территории для этого, у нас есть. Заповедники - пусть остаются «генетическими банками».
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