Поддерживают ли россияне развитие туризма в заповедных местах? Мнения разделились

АК

Александр Карпенко

Заповедники! Пишу о них… они созданы для сохранения естественных экосистем, для будущих поколений. Вопрос- сложный. Отдельные части могут быть посещаемы. Нужна правовая процедура и контроль. Но, есть и предельные нагрузки воздействия, после чего, наступает деградация экосистем. Поскольку, тут также возникает тема денег- контроль и юр. процедуры не эффективны. Сначала, потребуется тур. инфраструктура, а затем, окупаемость вложений. Обычно, контроль затруднен. Всегда, выигрывает тема «окупаемости вложений». Выходом ‘, может быть, создание новых национальных парков-благо, территории для этого, у нас есть. Заповедники - пусть остаются «генетическими банками».