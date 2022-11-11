У всех нас есть уникальный взгляд на вещи, и это влечет за собой нашу истинную индивидуальность

У всех нас есть уникальный взгляд на вещи, и это подразумевает нашу истинную индивидуальность. Говорят, что никто не видит картину одинаково, а это значит, что каждый человек видит и анализирует вещи в соответствии со своими личными особенностями.
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