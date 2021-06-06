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Министр спорта Подмосковья верит, что Глушаков останется в «Химках»: «Будем договариваться, как же нам без Дениса?»

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков высказался о том, сохранят ли «Химки» ведущих полузащитников – Дениса Глушакова, Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова.

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