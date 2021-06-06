Министр спорта Подмосковья верит, что Глушаков останется в «Химках»: «Будем договариваться, как же нам без Дениса?»

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков высказался о том, сохранят ли «Химки» ведущих полузащитников – Дениса Глушакова, Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии